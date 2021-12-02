Афины , 2 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. На территории Греции выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 2 декабря рассказал на брифинге руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY, профессор педиатрии Теоклис Заутис.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня утром подтвержден первый случай заражения коронавирусом штаммом «Омикрон», — сказал он.

Кроме того, Заутис уточнил, что новая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена у человека, который прибыл в Грецию из Южной африки.

Также он добавил, что в настоящее время и заразившийся новым штаммом, и все находившиеся с ним в контакте лица отправлены на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в столичном французском регионе подтвердили власти страны.