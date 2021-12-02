КОС «Южные» в Севастополе будут вводить поэтапно — Развожаев
Севастополь, 2 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Первый блок механической очистки по проекту канализационных очистных сооружений (КОС) «Южные» планируется ввести в строй уже в 2022 году. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, проект канализационных очистных сооружений «Южные» предусматривает строительство 607 км сетей напорных самотечных коллекторов, 33 канализационных насосных станций, 11 канализационных очистных сооружений и входит в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Контракт на строительство КОС был заключен ещё в 2017 году, подрядчику перечислили аванс в 2 млрд рублей, однако в 2018 году у подрядчика возникли сложности. Летом же 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство КОС. Нового подрядчика искали до августа 2020 года.