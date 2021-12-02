Севастополь, 2 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Первый блок механической очистки по проекту канализационных очистных сооружений (КОС) «Южные» планируется ввести в строй уже в 2022 году. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Сейчас на объекте уже два комплекса строятся — корпус механической очистки. И мы даже думаем, что мы будем вводить всё этапами. И уже первый блок механической очистки сможем ввести в следующем году. Хотя сами КОС у нас по контракту до 2024 года», — сказал Михаил Развожаев в эфире телеканала «СТВ», напомнив, что вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин ранее поручил сдать объекты к 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, проект канализационных очистных сооружений «Южные» предусматривает строительство 607 км сетей напорных самотечных коллекторов, 33 канализационных насосных станций, 11 канализационных очистных сооружений и входит в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Контракт на строительство КОС был заключен ещё в 2017 году, подрядчику перечислили аванс в 2 млрд рублей, однако в 2018 году у подрядчика возникли сложности. Летом же 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство КОС. Нового подрядчика искали до августа 2020 года.