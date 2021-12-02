Джакарта, 2 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Индонезии призвало соотечественников воздержаться от посещения ряда улиц Джакарты из-за массовой протестной акции, сообщает российское посольство.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

В столице Индонезии проходит массовая акция «Воссоединение 212». Группы рассредоточились по разным точкам вокруг мечети Истикляль, чтобы совершить совместную молитву. Сама мечеть закрыта.

Полиция Индонезии не давала разрешения на проведение массовой акции. Сотрудники полиции также перекрыли несколько улиц в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди страны совершил рабочий визит на Бали.