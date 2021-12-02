Вашингтон, 2 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал победителем независимой кинопремии Gotham Awards 2021 в категории «Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)». Об этом сообщает Yonhap News.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Конкурентами южнокорейской картины в данной категории стали британская драма «Голос перемен», британская драма «Это грех», американский исторический сериал «Птица доброго Господа», американская историческая драма"Подземная железная дорога» и американская комедийная драма «Белый лотос».

Известно, что южнокорейский актёр Ли Чон Чжэ, сыгравший роль Сон Ги Хуна, был номинирован в категории «Лучшая главная роль». Однако данная награда досталась Оливии Колман(«Незнакомая дочь») и Фрэнки Фейсону(«Убийство Кеннета Чемберлена»).

«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект очень быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах.