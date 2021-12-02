Кейптаун, 2 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Начавшаяся в ЮАР четвертая волна пандемии, вызванная штаммом «Омикрон», представляет особую опасность для невакцинированных людей в возрасте от 50 лет, завяили 2 декабря в департаменте здравоохранения провинции Гаутенг, ставшей эпицентром распространения нового варианта коронавирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По прогнозам специалистов, в нынешней четвертой волне от COVID-19 погибнет большое число людей в возрасте 50+. Под угрозой находятся в первую очередь те, кто не сделал прививку от коронавируса», — сообщили ТАСС в департаменте.

Там добавили, что в этих условиях власти предпринимают «все усилия к тому, чтобы убедить людей в необходимости как можно быстрее получить вакцину, желательно еще до наступления рождественских и новогодних праздников».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября. Факт инфицирования зафиксировали в провинции Гаутенг. На сегодня уже 23 страны сообщили о выявлении на территории своих государств новой разновидности SARS-CoV-2.

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