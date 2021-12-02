Ставрополь, 2 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Ставропольском крае для создания коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо привить еще около 1 млн жителей. Эти планы власти региона намерены осуществить до Нового года. В настоящее время численность привитых составляет 1 млн 54 тыс. человек. Об этом сообщил 1 декабря глава минздрава региона Владимир Колесников.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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«У нас необходимо привить еще 800 тыс. человек как минимум. С учетом тех, кто был привит весной, и им нужно ревакцинироваться, еще 150 тыс. человек. Таким образом, нам до Нового года желательно привить еще около миллиона человек», — цитирует министра ТАСС.

По данным минздрава на 2 декабря, в крае первым компонентом вакцины против коронавируса привит 1 054 071 человек, в том числе свыше 8 тыс. пришли на прививочные пункты за прошедшие сутки. Полностью привиты от COVID-19 873 818 жителей края.