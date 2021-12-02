2 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 16:36 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел встречу с мэром хоккайдского города Нэмуро и другими руководителями муниципалитетов в этом регионе. Район Нэмуро, который через проливы Кунаширский, Измены и Советский граничит с российскими южнокурильскими островами, известен как центр «борьбы за северные территории», то есть притязаний на являющиеся составной частью Сахалинской области РФ острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Темой беседы явилось разъяснение позиции нового премьер-министра по так называемой «территориальной проблеме», путей ее «разрешения».

"К сожалению, с Россией вопрос о северных территориях до сих пор не решен и мирный договор не заключен», — отметил Кисида. Он подчеркнул, что эта проблема представляет собой «борьбу со временем».

«Я хотел бы усердно работать, держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать (решение) следующим поколениям», — цитирует премьера ТАСС.

При этом Кисида сослался на свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого последний выразил готовность продолжать переговоры о заключении двустороннего мирного договора. Как сообщали информационные агентства, в ходе разговора президент «выразил готовность провести личную встречу с Фумио Кисидой и стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между двумя странами». Позже готовность к переговорам по вопросам мирного договора подтвердил в телефонном разговоре со своим японским коллегой Ёсимаса Хаяси и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Kantei.go.jp

Для японской стороны готовность Москвы продолжать такие переговоры весьма важна, ибо после внесения в Конституцию РФ положения о запрете обсуждать передачу российских территорий иностранному государству в Токио весьма опасались, что это затруднит выдвижение японских территориальных претензий на Курильские острова. При этом для японских политиков «переговоры о мирном договоре» — это ни что иное как эвфемизм обсуждения «территориальной проблемы». Ибо, как признавал в бытность министром иностранных дел сам Кисида, при заключении мирного договора, кроме территориального, больше вопросов для обсуждения нет.

Возникает резонный вопрос — соглашаются ли Путин и Лавров обсуждать на прогнозируемых переговорах о мирном договоре навязываемый Токио «территориальный вопрос»? И если да, то, как это согласуется с вышеуказанным положением Конституции РФ, за которое голосовал наш народ? А также с положением о том, что «позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит».

Если же российские политики хотят обсуждать мирный договор, выведя «территориальный вопрос» за скобки, то есть не принимая его во внимание, то с этим Токио категорически не согласен. Такая безуспешная попытка уже была предпринята президентом Путиным, когда он публично предложил «другу Синдзо» (премьер-министру Абэ) подписать мирный договор без предварительных условий. Еще раз повторим — через 75 лет после окончания войны и 65 лет после прекращения состояния войны и восстановления между двумя странами дипломатических и иных отношений в полном объеме без удовлетворения территориальных претензий мирный договор с Россией Японии не нужен. Ибо уже давно, и это должно быть известно российским политикам, такой договор является для Токио не целью, а средством, вернее даже лазейкой, для пересмотра итогов Второй мировой войны.

Памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ, установленный в Южно-Курильске (с) Пресс-служба правительства Сахалинской области

Тщетны и расчеты на то, что в ходе переговоров всё же удастся склонить Токио к некой «ничье», компромиссному разделу южнокурильских островов. Попытки бывшего премьера Абэ «вернуть» острова поэтапно, в рассрочку не пользуются в Японии популярностью и не могут быть одобрены политическим классом Страны восходящего солнца. Более того, его намерение экономическими посулами подвигнуть российское руководство хотя бы на частичное удовлетворение японских территориальных требований, встретило в японском обществе осуждение и критику. Это заставило нынешнего премьера в выборный период широковещательно объявлять, что, придя к власти, он будет добиваться признания Россией суверенитета Японии на всех южнокурильских островах, а подписание мирного договора возможно только после согласия Москвы «вернуть все японские территории». Остается непонятным, как при таких условиях российские лидеры будут продолжать переговоры о мирном договоре.

Судя по заявлению Кисида, он не намерен откладывать свои требования к Москве и оставлять «территориальный вопрос» следующим поколениям. И дает понять, что вопрос рано или поздно будет решен в пользу Японии. Что это — лишь вопрос времени. Как иначе понять его высказывание о том, что «проблема мирного договора — это борьба со временем»?

Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева, о. Кунашир Андрей Шапран © ИА REGNUM

У нас, русских, другое предложение по поводу того, как освободить будущие поколения от искусственно созданной и во многом навязанной в корыстных целях японцам союзниками из Вашингтона «территориальной проблемы». Для этого надо высшему российскому руководству, принять во внимание волю нашего народа и раз и навсегда закрыть данную «тему». А если так уж желательно подписать с Японией межгосударственное соглашение, то это должен быть не обветшалый и давно ставший анахронизмом «мирный договор», а всеобъемлющий договор о мире, добрососедстве и сотрудничестве. Кстати, такой договор во многом снял бы нынешние опасения японцев по поводу якобы готовящейся в союзе с другой державой войны России против Японии. Глядишь, и пролеты бомбардировщиков и проходы военных кораблей у японских берегов стали бы излишни. Вот только позволит ли заключить такой договор стране-протекторату объявивший нашу страну врагом заокеанский сюзерен…