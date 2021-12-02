Приштина, Сербия, 2 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. На содержание одного «военного» сепаратистское Косово выделает 17 евро в день, и поэтому в настоящее время ввести воинскую повинность невозможно. Об этом заявил бывший участник террористической «Освободительной армии Косово» и экс-премьер Косово Агим Чеку 2 декабря.

SUHEJLO Силы безопасности Косово

«Этого нельзя сделать сейчас. Реальная ситуация такова, что сербы не будут служить в армии, если в законодательство не будет введена воинская повинность, и если сербов не будут арестовывать за отказ от неё», — заявил Чеку телеканалу RТК.

Тем не менее, Чеку считает, что «наступила пора для введения добровольной службы в армии».

Напомним, что ранее парламент сепаратистского Косово принял ряд законов о трансформации «Сил безопасности Косово» в полноценную армию. МИД России неоднократно подчеркивал, что эти действия противоречат международному праву и резолюции 1244 СБ ООН, в которой указано, что на территории южного сербского края имеют право находиться только международные силы безопасности по мандату ООН.