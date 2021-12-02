Минск, 2 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили вопросы законодательного обеспечения решений высшего госсовета Союзного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Самое главное — заниматься содержательной работой, правильно сверить позиции, еще раз уточнить приоритеты. Потому что когда речь идет о дружбе — это улица с двусторонним движением, и здесь нужно обязательно при выработке решений слышать и учитывать точку зрения», — сказал Володин.

В целом в ходе совместной работы парламентарии двух стран стараются обеспечить реализацию достигнутых договоренностей между президентами, добавил спикер нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы. Кроме того, лидеры государств приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.