Москва, 2 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Переход на безналичные расчеты позволяет государству серьезно сократить бюджетные расходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

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«По данным ЦБ РФ, в России наблюдается тенденция снижения объемов использования наличных денежных средств. В 2021 году доля безналичных платежей составила 75%, тогда как, например, в 2016 году их объем был меньше и составлял 30,5%. В США переход на безналичные расчеты позволил сократить 8,5% бюджетных расходов по затратам на денежную эмиссию. Кроме того, государство тратится на утилизацию и транспортировку наличности», — сказала Левашенко.

Поэтому, как пояснила эксперт, некоторые юрисдикции сознательно ограничивают использование наличных денег.

«Например, запрещается проведение операций с наличными денежными средствами, сумма которых больше установленного минимума, — сказала Левашенко. — Например, такая сумма составляет 3000 евро в Бельгии, 3000 евро в Италии, 1500 евро в Греции, 15 000 евро в Словении. При этом растет использование цифровых валют, электронных денег, которые часто позволяют снизить комиссии при переводах, особенно за рубеж. Настроения против отмены бумажных денег могут быть связаны с некоторым недоверием населения к банковской системе, а из выгод использования наличных денег можно выделить риск для потребителей в случае невозможности провести оплату по карте, например из-за сбоев в системах перевода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что со временем наличные деньги будут вытесняться из оборота безналичными деньгами и цифровыми валютами.