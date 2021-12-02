Барселона, Испания, 2 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Каталонии число новых случаев заражения превышает 1700 в день, чего не случалось с начала августа 2021 года. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом отмечается, что поступления в отделения интенсивной терапии в регионе Испании растут гораздо медленнее по сравнению с прошлыми волнами коронавируса благодаря вакцинации.

Согласно данным о заболеваемости, опубликованным 2 декабря департаментом здравоохранения Каталонии, на сегодняшний день насчитывается 694 госпитализированных с COVID-19, что на 34 человека больше, чем два дня назад. Из них 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, 84 из них интубированы, ещё шесть подключены к ЭКМО, что возвращает отделения реанимации к ситуации, в которой они находились в конце сентября.

Число умерших от COVID-19 с начала эпидемии в настоящее время составляет 24 140 человек, из которых семь были зарегистрированы за последние 24 часа, а за последнюю неделю было зарегистрировано 32 смерти от этой болезни, в среднем почти пять летальных исходов в день.