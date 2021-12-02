2 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Арсен Шаяхметов, , 16:36 — REGNUM 16 декабря российский парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов, регулирующих обязательное использование QR-кодов в общественных местах и транспорте. Но прежде чем принять законопроекты, Государственная дума отправила их на рассмотрение в региональные законодательные органы, которые должны высказать свою позицию по этому вопросу не позднее 14 декабря. В регионах обсуждение новых законодательных инициатив происходит бурно, что, впрочем, не мешает легислатурам высказываться за массовое введение QR-кодов. Эксперты полагают, что причина здесь кроется в нежелании субъектов вступать в потенциальный конфликт с федеральным центром.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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У регионов выбора нет?

Законопроектов, которые будут регламентировать использование QR-кодов, будет два. Первый предполагает, что изменения будут внесены в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Фактически он узаконит те меры, которые и так уже действуют во многих субъектах — без QR-кода или справки о перенесенном заболевании нельзя будет попасть в рестораны, учреждения культуры, непродовольственные магазины и на массовые мероприятия. Второй законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, а значит, регулирует уже большинство способов, при помощи которых население передвигается по стране. Если он будет принят, то QR-коды станут обязательным условием для покупки билетов на самолёт и поезд.

Обсуждение законопроектов в регионах привело к ряду протестных акций. Например, в Челябинске противники введения QR-кодов пытались прорваться в местное Законодательное собрание, когда депутаты рассматривали этот законопроект. В регионах ПФО законопроекты уже поддержали парламенты Татарии, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, а также Оренбургской, Пензенской и Нижегородской областей. С некоторыми поправками, которые касаются необходимости обеспечения возможности доступа к вакцинации и получению электронного сертификата в отдалённых районах, законопроект одобрен также Законодательным собранием Пермского края.

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Эксперты отмечают, что регионы не готовы демонстрировать самостоятельность в этом вопросе, при этом совсем не уверены в том, что федеральный центр давил на субъекты с требованием принятия «нужного» решения.

Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова отмечает, что общий тон обсуждению законопроекта в регионах задал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Екатерина Колесникова «Почти 700 тыс. комментариев в его личном телеграм-канале посвящены одобрению либо отклонению резонансного документа, направленного в регионы страны. Региональным парламентам дали недвусмысленный сигнал: легитимность во главе. Однако, как и чаще всего это бывает, в субъектах всё обсуждение прошло преимущественно кулуарно. Несмотря на то, что эксперты рекомендовали провести действительно публичную масштабную акцию. Чем руководствовались регионы, тоже можно понять — побоялись, что население тотально не поддержит законопроект. На это главным образом могли повлиять большая усталость от ковид-ограничений, пострадавший малый и средний бизнес, высокий антирейтинг партии «Единая Россия» и ещё не прошедшее послевкусие очередных скандальных выборов, с результатами которых согласны далеко не все пассионарии. В регионах предсказуемо против всех форм введения QR-кодов проголосовала КПРФ».

Екатерина Колесникова также напомнила о ситуации в Северной Осетии, где законопроект приняли со второй попытки, после чего глава фракции «ЕР» сложил свои полномочия, а также о позиции парламента Владимирской области, в котором большинство депутатов отказались от голосования «за» или «против», при этом один из депутатов от «ЕР» заявил, что давать отзывы на проекты правительства это «право депутатов, а не обязанность».

Глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин полагает, что люфта при обсуждении вопроса о введении о QR-кодов у региональных властей нет.

Антон Чаблин «И вовсе не потому, что губернаторы получили жесткое указание сверху, а потому что сами региональные элиты будут бояться пойти против генеральной линии. У всех на памяти пример парламента Северной Осетии, который всего за считанные часы полностью изменил позицию относительно федерального законопроекта о QR-кодах. Причем, насколько мне известно, не было гневных звонков из Москвы, просто сами осетинские политики «перестраховались».

Уверен, что все регионы поддержат проект федерального закона о введении QR-кодов при посещении мест массового пребывания граждан, и глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его мнению, североосетинский кейс говорит лишь «о дезорганизации руководства «Единой России» в Северной Осетии, а не о каком-то принципиальном несогласии регионального парламента с введением QR-кодов». Поэтому, по моему убеждению, все регионы поддержат проект федерального закона».

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Слово за президентом?

В самих субъектах отсутствует единый подход к политике введения QR-кодов. Наибольший резонанс в последнее время вызвала ситуация в Казани, где региональные власти приняли решение о том, что граждане без электронного сертификата не будут допускаться в общественный транспорт, чем спровоцировали серьёзное общественное недовольство. В Хабаровском крае с 1 декабря невозможно попасть без QR-кода на железнодорожный вокзал или в аэропорты. Разумеется, уехать из региона невакцинированным тоже не получится. В Омской области электронный сертификат потребуется для того, чтобы попасть в здания органов государственной и муниципальной власти. Правда, пока эти ограничения касаются только госслужащих. Новые антикоронавирусные ограничения с 1 декабря действуют и в Башкирии. Изменения затронут доступ граждан в гостиницы, санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха. При этом в республике отказались от жёсткого «татарского» сценария и решили не вводить QR-коды в общественном транспорте.

В целом, как отмечает Екатерина Колесникова, восемь регионов выступили против введения кодов в транспорте (в числе их сверхлояльные к федеральному центру Дагестан, а также Магаданская область).

Владимир Путин может выступить медиатором между Госдумой, региональными парламентами и обществом — предложив нейтральный или более мягкий вариант введения кодов». Екатерина Колесникова «Пока трудно предсказать, как будет развиваться ситуация в течение ближайших двух недель — ещё очень много регионов не пришли к решению относительно использования QR-кодов. Однако уже сейчас можно предположить, что если ситуация сильно накалится, то решающее слово будет за президентом. Здесь глава государства может поступить по аналогии с пенсионной реформой. В публичном выступленииможет выступить медиатором между Госдумой, региональными парламентами и обществом — предложив нейтральный или более мягкий вариант введения кодов».

Иной точки зрения придерживается Антон Чаблин, считающий, что федеральный центр не оступится от идеи введения QR-кодов.

Антон Чаблин Митинг против пенсионной реформы в России Andrew.Filin «Думаю, неудавшийся демарш депутатов в Северной Осетии плюс вялые, а порой просто анекдотичные, протесты общественности в некоторых регионах (Волгоград, Челябинск, Тамбов) заставят власти жестче продавливать инициативу по внедрению QR-кодов. Хотя, возможно, с последующими послаблениями. Думаю, в данной ситуации сработает принцип, который уже неоднократно демонстрировал федеральный центр: под давлением протестов судьбоносные решения не отменяются, а лишь немного корректируются. Так было, скажем, в случае с повышением НДС или пенсионной реформой».

По мнению Олега Иванова, региональные власти самостоятельно устанавливают ограничительные меры, связанные с введением QR-кодов на подведомственной территории.

«Страна у нас большая, ситуация с коронавирусом везде разная, разная плотность населения, разные возможности, поэтому регионы, очевидно, вводят разные меры в зависимости от текущих обстоятельств. Например, Чувашия и Камчатка хотят выдавать QR-коды на основе справок о высоком уровне антител. В Ханты-Мансийском автономном округе объявили локдаун для всех, кто не привился или не болел коронавирусом, остальные могут выйти из дома только по четко обозначенным причинам из списка в специальном мобильном приложении. А Бурятия уже трижды за два года вводила локдаун на своей территории: весной и осенью 2020-го, а также в июне 2021 года.

Олег Иванов Что касается регионов, которые ввели наиболее радикальные меры, то здесь, безусловно, выделяется Татарстан. Конечно, казанские власти «наломали дров» и, полагаю, тем самым существенно снизили свой рейтинг. Людям практически не дали времени, чтобы привиться обоими компонентами вакцины и получить QR-код. В итоге в городе возник социальный конфликт. При этом многие отказывались покидать транспорт, приезжала полиция, работа общественного городского транспорта оказалась практически парализована. Правда, сейчас там этот запрет не распространяется на граждан, привитых первым компонентом вакцины — им присваивается «республиканский», временный QR-код».

Очевидно, в зависимости от принимаемых сегодня на региональном уровне мер будет развиваться и уровень гражданской активности населения. Так, протестные акции уже прошли в ряде городов. Помимо Челябинска и Казани, это также Новосибирск, Тюмень, Кострома, Иркутская область. Одновременно в тех субъектах, где власть старается действовать осторожно и последовательно, не совершая необдуманных управленческих действий (Башкирия, Нижегородская, Ульяновская области), ситуация спокойная и массовых протестов не намечается.