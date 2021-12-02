Москва, , 13:01 — REGNUM

Проект сети международных транспортных маршрутов между Китаем, Индией и Европой, представили Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе проходящего в Москве второго Евразийского конгресса. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ЕАЭС

«Евразийский транспортный каркас — это сеть международных транспортных маршрутов по осям «Восток — Запад» и «Север — Юг». Это маршруты, которые соединяют Китай, Индию и Европу, и мы превращаем Евразийское пространство в Евразийский транспортный перекресток. Очень важен маршрут «Север — Юг». Вообще, сопряжение маршрутов дает до 40% прироста трафика. И если мы сделаем маршрут «Север — Юг» — это альтернатива Суэцкому каналу, в два раза быстрее доставка грузов и очень высокий потенциал роста контейнерных перевозок», — рассказал председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов.

Михаил Мишустин отметил, что создание Евразийского транспортного каркаса позволит дать мощный импульс экономикам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«…Мощный импульс экономикам как странам членам ЕАЭС, так и союзу в целом. Это катализаторы. Без сомнения, дороги, пути, то, что вы говорите, они позволяют совершенно по-другому построить взаимодействие, построить бизнес. И альтернатива великолепна тем мировым проектам, которые так или иначе тоже имеют риски», — заявил Мишустин.

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