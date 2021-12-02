Оренбург, 2 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга 2 декабря суд избрал меру пресечения в отношении начальника областного бюро судмедэкспертизы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM судебной инстанции, руководитель госучреждения заключен под стражу.

George Hodan Суд

Ходатайство следствия удовлетворено. Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и в мошенничестве отправлен в СИЗО до 29 января 2022 года. Адвокаты фигуранта уголовного дела просили о домашнем аресте, но получили отказ.

Напомним, начальника бюро судмедэкспертизы обвиняют в хищении крупной суммы денег.