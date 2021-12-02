Москва, 2 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина». Об этом 2 декабря сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

ИНТЦ будет создан в Нижегородской области. На его базе планируется развивать современные цифровые технологии, включая квантовые технологии и искусственный интеллект.

В правительстве рассказали о направлениях деятельности центра — это создание инновационных производств, интеллектуальных транспортных систем, реализация проектов в сфере персонализированной медицины и медицинского приборостроения, решение экологических задач.

ИНТЦ получит региональное финансирование, другим источником поступлений станут внебюджетные средства.

«Развитие сети ИНТЦ в регионах — важный инструмент поддержки технологичных компаний и стартапов с перспективой экспорта и трансфера технологий с использованием научного и образовательного потенциала», — рассказали в правительстве.