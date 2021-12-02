Элиста, 2 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Элисте по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель несовершеннолетней, задержан слесарь газовой службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Углекислый газ +

Следователи полагают, что в начале февраля 2021 года слесарь АО «Газпром газораспределение Элиста» во время технического обслуживания внутридомового газового оборудования не приостановил его работу. При этом оборудование было неисправно и им продолжили пользоваться хозяева дома. Вечером 22 марта от отравления окисью углерода погибла несовершеннолетняя.

Мужчина в содеянном сознался. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Следователи продолжают восстанавливать картину произошедшего.