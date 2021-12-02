Кемерово, 2 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 2 декабря, в шахту «Листвяжная» начали спуск три отделения Военизированной горноспасательной части. Они проведут разведку, сообщил официальный телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»

«После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтёров», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что по номерам головных светильников предварительно установлены личности погибших.