Тбилиси, 2 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия во время заседания Тбилисского городского суда потребовал отстранения от дела прокурора Георгия Муджири. Об этом 2 декабря сообщает «Общественное телевидение».

OSCE Parliamentary Assembly Ника Гварамия. 2018

Поводом для ходатайства стало интервью, в котором прокурор прокомментировал дело о растрате $ 2,7 млн из бюджета на личные нужды экс-президента. Муджири сообщил, что Саакашвили, будучи главой страны якобы потратил около $10 тыс. на картину, написанную грудью. Обвинитель тогда отметил, что дело не такое мелкое, как пытаются выставить сторонники бывшего президента.

Сообщается, что Муджири на обвинения Гварамии ответил, что давал комментарии СМИ в связи с общественным интересом к данному делу. Саакашвили сам отклонил ходатайство своих адвокатов.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. Также он проходит ещё по трём делам. 2 декабря рассматривают дело о растрате. Политика обвиняют в том, что он, будучи президентом, якобы тратил деньги из госбюджета на личную одежду и развлечения.