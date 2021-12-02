Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM За минувшие сутки дорожники Ленинградской области вычистили от снега и наледи 15 тыс. км региональных трасс и почти 6 тыс. километров обочин после прохождения циклона «Бенедикт». Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе областного комитета по дорожному хозяйству (КДХ).

Уборка дорог от снега Lenobl.ru

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Для обработки областных магистралей потребовалось почти 110 тонн чистой соли. Техника и люди работают круглосуточно, осуществляется патрульная снегоочистка. В большинстве районов области сегодня ожидается небольшой снег, температура воздуха будет понижаться. На востоке области мороз прогнозируется до минус 11 градусов.

Напомним, что со вчерашнего дня в Ленинградской области работает «Снежный штаб». Он призван оперативно координировать работу коммунальных и дорожных служб в вопросах снегоочистки. Губернатор Александр Дрозденко поручил Центру управления регионом аккумулировать обращения жителей по уборке снега на дорогах, общественных территориях, во дворах и оперативно давать информацию о структурах, ответственных за уборку.

«Горячая» линия «Ленавтодора» 8 (812) 251-42-84 , открытая с начала снегопада, приняла 51 заявку от автомобилистов.

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