Москва, 2 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о готовности побеседовать с депутатом Госдумы от «Новых людей» Максимом Гулиным на тему советского образования и ЕГЭ.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Гулин на пленарном заседании Госдумы заявил, что во времена СССР возможность получения высшего образования была только у 15% граждан.

С такой статистикой не согласен Миронов.

«Не знаю, где Максим Алексеевич нашёл эту статистику, но она как минимум не вызывает доверия. Молодой и вполне неглупый человек рассказывает о советской системе образования с твёрдой уверенностью. Хотя сам он начал учёбу в школе уже в XXI веке, когда от СССР остались лишь воспоминания», — отметил Миронов в Facebook.

Он дал совет молодым парламентариям.

«Не надо уподобляться известным горлопанам и хаять Родину ваших родителей, ваших дедушек и бабушек. Это неправильно. Если уж вы хотите узнать, что и как было на самом деле, смело подходите. Душевно побеседуем. Расскажу вам и об образовании в СССР, и о службе в армии, и о многом другом», — добавил Миронов.

Он также напомнил, что его позиция о ЕГЭ не менялась.

«И да. Моя позиция по ЕГЭ проста — его нужно ликвидировать, а не реформировать. Реформировать в этом убожестве просто нечего!» — подчеркнул Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Гулин призвал реформировать ЕГЭ.

«Сейчас ЕГЭ для многих ребят — это возможность поступить в ведущие вузы страны. Зачем нам возвращаться к советской системе образования? Там была такая возможность только у 15% детей. Сейчас она есть больше чем у половины», — сказал парламентарий.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отказаться от ЕГЭ, так как это пытка для молодых людей.