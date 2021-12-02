Пекин, 2 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Поддержанию стратегической стабильности на глобальном уровне будет способствовать продление межправительственного соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, которое заключено между Россией и Китаем. Об этом 2 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Продление данного соглашения свидетельствует о высоком уровне китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и подтверждает твердую решимость наших стран совместными усилиями содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности», — сказал он.

Также Вэньбин отметил, что продление указанного соглашения будет важным вкладом Москвы и Пекина «в укрепление международной системы по контролю над вооружениями», а также «в обеспечение всеобщего мира и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая высоко оценивают недавние заявления президента России Владимира Путина о выстраивании отношений между двумя странами.