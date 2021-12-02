Волгоград, 2 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Суд в Волгоградской области отказал в удовлетворении иска двум преподавателям детской школы искусств, отстраненным от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса. Об этом сообщила 2 декабря объединённая пресс-служба судов региона.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Двое преподавателей МКОУ ДО «Детская школа искусств» обратились в Николаевский районный суд с иском. Они указали, что в августе 2021 года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции. Истцы требовали признать приказы об отстранении незаконными, допустить их к работе, выплатить заработную плату за время отстранения и взыскать компенсацию морального вреда.

Суд отказал истцам в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туле невакцинированные сотрудники одного из предприятий также направили иски в суд с требованием признать незаконным отстранение от работы.