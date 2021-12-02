Алжир, 2 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Оране начала работу африканская конференция по вопросам мира и безопасности в Африке. Об этом 2 декабря сообщает алжирская официальная газета Al-Bilad.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, в конференции принимают участие заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен Хасан, министр иностранных дел Туниса Осман эль-Джаренди, министр иностранных дел и африканской интеграции республики Чад Шериф Махамат Зене, представители ООН, государств Африканского союза и Лиги Арабских государств.

Отмечается, что цель саммита — оказать помощь новым африканским членам Совета Безопасности ООН в подготовке к решению вопросов мира и безопасности на африканском континенте».