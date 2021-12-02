Ярославль, 2 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Ярославской области 15 из 23 муниципальных образований получили паспорта готовности к отопительному периоду 2021−2022 годов. Об этом сообщает Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

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Всего оценке подлежали 23 муниципальных образования Ярославской области, из них акты и паспорта готовности получили город Ярославль, городские поселения Гаврилов-Ям и Мышкин, Рыбинский, Брейтовский, Большесельский, Борисоглебский, Пошехонский, Ярославский, Некоузский, Мышкинский, Любимский, Даниловский, Гаврилов-Ямский, Первомайский муниципальные районы.

Таким образом к зиме полностью подготовились 65% муниципальных образований, в 2020 году этот показатель составлял 58%. Акты неготовности с приложением перечня замечаний получили 8 муниципальных образований, в том числе второй по величине город области Рыбинск.

Муниципальные образования, не получившие паспорта готовности, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить выявленные нарушения.