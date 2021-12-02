Красноярск, 2 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Жителей города Красноярска предупредили об усилении ветра.

76.mchs.gov.ru Ветер

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, 3 декабря в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидается сильный юго-западный ветер. Порывы будут достигать 15−18 м/с.

Жителей города просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение действует на территории Сочи 2 декабря.

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