Новосибирск, 2 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт написал заявление об уходе. Он покидает свой пост сегодня, 2 декабря.

Отставка

«Иван Иванович уходит в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Он сам написал заявление. Это его решение. Последнее время он захандрил», — пояснили «НГС Новостям» в министерстве строительства.

Напомним, что Иван Шмидт занимал должность министра строительства Новосибирской области с января 2018 года.