Казань, 2 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Татарии, несмотря на пандемию коронавируса и действующие ограничения, планируют провести традиционную республиканскую ёлку. Как сообщает пресс-служба минмолодежи РТ, мероприятие состоится 25 декабря.

Новогодняя ёлка

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«Общее количество зрителей, которые посмотрят представление, составит 8 тыс. детей. Представление также будет транслироваться в онлайн-формате», — цитирует ведомство «Татар-информ».

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В прошлом году также придерживались этих мер во время представлений.

По традиции, на ёлку съедутся ребята со всей республики, отличившиеся в учебе, спорте, творческой и общественной жизни. При этом требование о наличии QR-кодов на детей не распространяется, заверили минмолодежи РТ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в почтовых отделениях и культурных учреждениях Татарии установили ящики для писем Деду Морозу. Отправить письма можно вплоть до 31 декабря.

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