Касабланка, Марокко, 2 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Первый из семи рейсов, запланированных компанией Iberia и вылетающих из Марокко на территорию Испании с гражданами, пожелавшими вернуться домой, отправится 2 декабря из Касабланки. Об этом пишет агентство EFE.

Publicdomainpictures.net В аэропорту

В ночь с 28 на 29 ноября власти Марокко приняли решение закрыть свои границы для предотвращения распространения штамма коронавируса «Омикрон», оставив таким образом сотни испанцев застрявшими в стране.

Со 2 по 12 декабря Iberia выполнит в общей сложности семь рейсов, все из Касабланки, для жителей Испании, желающих вернуться. Отмечается, что это не единственная авиакомпания, которая запланировала специальные рейсы в испанские населенные пункты.