Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку исполнения законодательства при проведении рекультивации земель бывшего мусорного полигона ПТО-3 «Новоселки», закрытого в 2018 году. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Проверка рекультивации полигона «Новоселки»

Природоохранная прокуратура в ходе надзорных мероприятий оценит соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, бюджетного законодательства при проведении рекультивации, а также соответствия проводимых работ проекту рекультивации, получившему положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«В ходе проверки проведен осмотр полигона, отобраны необходимые пробы, в том числе воздуха на границе санитарно-защитной зоны», — рассказали в прокуратуре Петербурга уточнив, что в настоящее время проверка продолжается.

После завершения всех проверочных мероприятий, получения результатов отобранных проб будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, полигон «Новоселки» работал на окраине Ленинграда-Петербурга с 1974 года, принимая твердые бытовые отходы. Площадь полигона — 83,5 га, высота — от 20 до 37 метров. Поскольку вблизи полигона были построены жилые районы, их жители регулярно жаловались на неприятный запах. После чего полигон был закрыт для приема мусора в апреле 2017 года, а с 2018 года началась его рекультивация, оцененная в 755 млн рублей.