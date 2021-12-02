Сочи, Краснодарский край, 2 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение действует на территории Сочи 2 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Sochiadm.ru Сочи

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«По прогнозам метеорологов, в первой половине дня 2 декабря в предгорных и горных районах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — уточнили в мэрии.

Городские и оперативные службы Сочи работают в усиленном режиме.

Непогода на территорию Краснодарского края пришла 30 ноября — от сильного ветра и ливней пострадали Краснодар, Крымский район. В Сочи зафиксирован сильный шторм.