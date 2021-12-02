Джакарта, 2 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате пожара, обрушившегося на здание Cyber 1 в столице Индонезии Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Пожар

Глава пожарно-спасательной службы Южной Джакарты заявил, что его группа обнаружила трех человек, оказавшихся в ловушке внутри здания, когда вспыхнул пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможном возникновении цунами в провинции Бантен.