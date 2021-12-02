Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 2 декабря вышли на акцию протеста возле Тбилисского городского суда. Об этом сообщает интернет-газета Netgazeti.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сегодня в суде рассматривают дело о растрате $2,7 млн из госбюджета, в которой обвиняют Саакашвили. Протестующие требуют освободить экс-президента.

По данным журналистов, в отличие от протестной акции, проходившей во время заседания 29 ноября, протестующие большей частью собрались за пределами двора суда, а также не перекрывают дороги. В прошлый раз правоохранители задержали 15 протестующих, нарушавших порядок.

Организатором акции является основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение». Возле суда установлена сцена для выступлений. К суду стянуты дополнительные силы полиции.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. Также он проходит ещё по трём делам. В деле о растрате его обвиняют в том, что он якобы приобретал личные вещи и услуги за счет государственного бюджета.

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