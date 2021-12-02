2 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Среди 28 программ «интеграции России и Белоруссии» нет ни одной, касающейся сфер политики, общественной деятельности, образования, культуры. В этом и состоит промежуточный ответ на вопрос о пределах нашего объединения.

Михаил Демурин, , 16:37 — REGNUM В интервью РИА Новости в ответ на вопрос, есть ли пределы у интеграции Белоруссии и России, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «ни у одного процесса нет никаких пределов». Честно говоря, витиевато получилось, слишком «философски», как сказал сам Лукашенко. Тем не менее наши СМИ пошли дальше Александра Григорьевича и пестрят заголовками об «отсутствии пределов» именно у белорусско-российской интеграции. Но так ли это?

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

Начну с того, что не люблю слово «интеграция», как и другие иностранные слова, подменяющие слова русские. Пусть интеграцией занимаются в Европе, что они, кстати говоря, довольно успешно и делают, интегрировав в себя, скажем, Прибалтику или интегрируя Украину.

Мы будем говорить об объединении. Так вот, у объединения России и Белоруссии действительно нет пределов, ведь само их разъединение было делом противоестественным, спровоцированным врагами нашей общей страны. В Советском Союзе русский и белорусский народы жили в органичном единстве, вместе занимались развитием народного хозяйства, внутренней и внешней политикой, наукой, образованием, искусством, литературой, другими областями культуры, вместе защищали свою Родину.

Противоестественное разделение, реванш капитала и сословного строя, подчинение Западу и всё производное от этого, что произошло в 1990-е годы и далее, дало порочные результаты и для каждой из наших стран в отдельности, и для их взаимоотношений. Тем не менее и в России, и в Белоруссии большинство граждан, уверен, если их спросить, проголосуют за то, чтобы жить в единой стране. У нас таких будет больше, в Белоруссии, к сожалению, уже меньше, чем два года тому назад.

Один из символов белорусских националистов — Бело-красно-белый флаг — на акция протеста в Минске в 2020 году © ИА REGNUM

Понимая это, надо отдавать себе отчёт в том, что у полного объединения наших стран уже сейчас есть немалое число противников, и оно растёт — во всяком случае, в Белоруссии. И растёт, замечу, не только среди молодёжи. Готовы ли современные российские власти к тому, чтобы умной и тонкой политической работой это сопротивление преодолеть? Наблюдая, как мы работали с Белоруссией и белорусами до 2020 года и особенно после, скажу, что нет, не готовы. Работаем слабо. Работаем плохо. С такой работой только социально-экономических стимулов для объединения будет недостаточно.

Вариант отдельной страны — союзника России внешне хорош сохранением белорусской самобытности, возможностями тонкой политической работы вовне с разделением ролей. Есть в Белоруссии сегодня такая силы (силы), которые, встав у руля, могли бы быть нам такими партнёрами? Способны ли наши чиновники на такое уважительное союзничество? По-моему, нет, не готовы. Вариант самостоятельной Белоруссии всегда будет чреват подрывом и самой Белоруссии, и её поглощением Западом, и, соответственно, разрывом нашего союза.

Дилемма сложнейшая; создана она и Александром Лукашенко со всеми его личными особенностями и особенностями его политики, и отсутствием глубокого государственного полагания с нашей стороны в отношениях с Белоруссией. Корпоративные интересы, а также политический пиар, как и во многих других делах, превалируют.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству «Россия сегодня» President.gov.by

Поэтому полагаю, что говорить сейчас о пределах российско-белорусского объединения не имеет смысла. Надо делать конкретные дела, намеченные известными 28 программами. Но особенно необходимо существенно и качественно нарастить политическую работу, работу и с белорусским обществом, и с белорусским «политическим классом». Белорусских политиков и общественников надо настойчиво подключать к российским внутренним и внешним политическим делам, инициативам, программам. Просто «втягивать» их в них! И самим настаивать на том, чтобы нас подключали к таким же делам в Белоруссии.

Обратите, однако, внимание: среди упомянутых 28 программ нет ни одной программы, касающейся сфер политики, общественной деятельности, образования, культуры. В этом и состоит промежуточный ответ на вопрос о пределах нашего объединения. В центре внимания рубль, эмиссионный центр, что угодно, только не политика и культура. А пределы-то определяют именно они!