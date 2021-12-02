Михаил Демурин, 2 декабря 2021, 16:37 — REGNUM В интервью РИА Новости в ответ на вопрос, есть ли пределы у интеграции Белоруссии и России, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «ни у одного процесса нет никаких пределов». Честно говоря, витиевато получилось, слишком «философски», как сказал сам Лукашенко. Тем не менее наши СМИ пошли дальше Александра Григорьевича и пестрят заголовками об «отсутствии пределов» именно у белорусско-российской интеграции. Но так ли это?

Союзное государство
Союзное государство
Иван Шилов © ИА REGNUM

Начну с того, что не люблю слово «интеграция», как и другие иностранные слова, подменяющие слова русские. Пусть интеграцией занимаются в Европе, что они, кстати говоря, довольно успешно и делают, интегрировав в себя, скажем, Прибалтику или интегрируя Украину.

Мы будем говорить об объединении. Так вот, у объединения России и Белоруссии действительно нет пределов, ведь само их разъединение было делом противоестественным, спровоцированным врагами нашей общей страны. В Советском Союзе русский и белорусский народы жили в органичном единстве, вместе занимались развитием народного хозяйства, внутренней и внешней политикой, наукой, образованием, искусством, литературой, другими областями культуры, вместе защищали свою Родину.

Противоестественное разделение, реванш капитала и сословного строя, подчинение Западу и всё производное от этого, что произошло в 1990-е годы и далее, дало порочные результаты и для каждой из наших стран в отдельности, и для их взаимоотношений. Тем не менее и в России, и в Белоруссии большинство граждан, уверен, если их спросить, проголосуют за то, чтобы жить в единой стране. У нас таких будет больше, в Белоруссии, к сожалению, уже меньше, чем два года тому назад.

Один из символов белорусских националистов — Бело-красно-белый флаг — на акция протеста в Минске в 2020 году
Один из символов белорусских националистов — Бело-красно-белый флаг — на акция протеста в Минске в 2020 году
© ИА REGNUM

Понимая это, надо отдавать себе отчёт в том, что у полного объединения наших стран уже сейчас есть немалое число противников, и оно растёт — во всяком случае, в Белоруссии. И растёт, замечу, не только среди молодёжи. Готовы ли современные российские власти к тому, чтобы умной и тонкой политической работой это сопротивление преодолеть? Наблюдая, как мы работали с Белоруссией и белорусами до 2020 года и особенно после, скажу, что нет, не готовы. Работаем слабо. Работаем плохо. С такой работой только социально-экономических стимулов для объединения будет недостаточно.

Вариант отдельной страны — союзника России внешне хорош сохранением белорусской самобытности, возможностями тонкой политической работы вовне с разделением ролей. Есть в Белоруссии сегодня такая силы (силы), которые, встав у руля, могли бы быть нам такими партнёрами? Способны ли наши чиновники на такое уважительное союзничество? По-моему, нет, не готовы. Вариант самостоятельной Белоруссии всегда будет чреват подрывом и самой Белоруссии, и её поглощением Западом, и, соответственно, разрывом нашего союза.

Дилемма сложнейшая; создана она и Александром Лукашенко со всеми его личными особенностями и особенностями его политики, и отсутствием глубокого государственного полагания с нашей стороны в отношениях с Белоруссией. Корпоративные интересы, а также политический пиар, как и во многих других делах, превалируют.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству «Россия сегодня»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству «Россия сегодня»
President.gov.by

Поэтому полагаю, что говорить сейчас о пределах российско-белорусского объединения не имеет смысла. Надо делать конкретные дела, намеченные известными 28 программами. Но особенно необходимо существенно и качественно нарастить политическую работу, работу и с белорусским обществом, и с белорусским «политическим классом». Белорусских политиков и общественников надо настойчиво подключать к российским внутренним и внешним политическим делам, инициативам, программам. Просто «втягивать» их в них! И самим настаивать на том, чтобы нас подключали к таким же делам в Белоруссии.

Обратите, однако, внимание: среди упомянутых 28 программ нет ни одной программы, касающейся сфер политики, общественной деятельности, образования, культуры. В этом и состоит промежуточный ответ на вопрос о пределах нашего объединения. В центре внимания рубль, эмиссионный центр, что угодно, только не политика и культура. А пределы-то определяют именно они!