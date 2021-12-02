Панама, , 12:30 — REGNUM Власти Панамы не преуспевают в сокращении числа людей, страдающих от голода. Об этом сообщает панамское новостное агентство LaPrensa, ссылаясь на совместный отчет о «продовольственной безопасности и питания в 2021 году», опубликованный Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно с другими ведомствами.

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По последним данным, в настоящее время в Панаме недоедает более 300 тыс. человек, что составляет 7,5% населения страны. Эта цифра сохраняется с 2014 года. Кроме того, 14,7% всех детей в возрасте до пяти лет страдают задержкой роста.

«Это означает, что программы не дают результатов», — комментирует отчет президент Панамы Хосе Рамиро Лопес.

Согласно статистике минздрава Панамы, каждый десятый ребенок страдает от недоедания, самой уязвимой группой являются дети до двух лет. Самая тяжелая ситуация — среди коренных народов в регионах, где голодает 39% населения.