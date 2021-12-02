Архангельск, 2 декабря 2021, 12:29 — REGNUM В Архангельской области процесс обеспечения жильем сирот идет медленно — квартиры до сих пор не получили 1537 человек, более пятисот из них ждут предоставления жилья по решению суда.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885
Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в текущем году в данной сфере было выявлено свыше 200 нарушений закона.

«Выявлены факты приобретения жилых помещений сиротам по завышенным ценам, в многоквартирных домах, которые впоследствии признаны аварийными, а также длительного распределения приобретенных для сирот квартир специализированного жилищного фонда и предоставления жилья лицам, которые не имели права на получение соответствующей меры социальной поддержки», — сообщили в ведомстве.

Процент освоения бюджетных средств на приобретение жилья для сирот в текущем году составил лишь 52% — приобретено 145 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году муниципалитеты Архангельской области отказывались от освоения средств, выделенных на покупку жилья.