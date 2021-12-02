Архангельск, , 12:29 — REGNUM В Архангельской области процесс обеспечения жильем сирот идет медленно — квартиры до сих пор не получили 1537 человек, более пятисот из них ждут предоставления жилья по решению суда.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагмент). 1885

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в текущем году в данной сфере было выявлено свыше 200 нарушений закона.

«Выявлены факты приобретения жилых помещений сиротам по завышенным ценам, в многоквартирных домах, которые впоследствии признаны аварийными, а также длительного распределения приобретенных для сирот квартир специализированного жилищного фонда и предоставления жилья лицам, которые не имели права на получение соответствующей меры социальной поддержки», — сообщили в ведомстве.

Процент освоения бюджетных средств на приобретение жилья для сирот в текущем году составил лишь 52% — приобретено 145 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году муниципалитеты Архангельской области отказывались от освоения средств, выделенных на покупку жилья.