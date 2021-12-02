Сеул, 2 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун встретился 2 декабря с замглавой МИД Швеции Робертом Ридбергом, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ian Muttoo Сеул

По их словам, в ходе девятой южнокорейско-шведской политической консультации стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, сотрудничество на международной арене, а также ситуацию в регионе, включая ситуацию на Корейском полуострове.

Заместитель министра иностранных дел Швеции также выразил поддержку усилиям Сеула в вопросе установления мира и стабильности на Корейском полуострове.