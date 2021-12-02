Мадрид, 2 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В октябре 2021 года в Испанию въехало 5,13 миллиона иностранных туристов, что в пять раз больше, чем в 2020 году, но все еще далеко от показателя 7,58 миллиона в октябре 2019 года, до начала пандемии. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные Национального института статистики Испании (INE).

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Согласно данным организации, эти пять миллионов человек потратили более 5,5 млрд евро.

Ранее власти Испании призвали туристов не паниковать перед лицом нового штамма коронавируса «Омикрон».