Москва, 2 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга может послужить официальным поводом для новой холодной войны, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

"Заявление вполне может служить официальным Casus belli для новой холодной войны. Похожий на голливудского вампира Столтенберг ясно обозначил главную миссию НАТО: вторжение в пространство стратегических национальных интересов России», — отметил Журавлёв в Facebook.

А Россия, разумеется, будет всеми силами защищать сферу своих интересов, подчеркнул он.

«А если в НАТО что-не не понимают или не приемлют, тем хуже для НАТО!» — уверен Журавлёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам Столтенберга, НАТО считает неприемлемой даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния, поскольку все ее соседи — это суверенные государства. «Россия… также не может пытаться устанавливать свою сферу интересов», — сказал генсек Альянса.