Канберра, 2 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Китай стремился «поставить Австралию на колени» с помощью введения торговых санкций. Но власти Австралии доказали, что могут противостоять давлению, и Пекин в конечном итоге будет стремиться возобновить сотрудничество с Канберрой. Об этом заявил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности (СНБ) США при администрации Джо БайденаКурт Кэмпбелл, выступая 2 декабря на встрече, организованной аналитическим центром Lowy Institute в Сиднее.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Кэмпбелл похвалил Австралию за сопротивление торговым санкциям, введенным экономической супердержавой.

«Китай — это страна, которая искренне уважает силу, стойкость и сопротивление, и я не могу представить себе страну, которая продемонстрировала бы это более четко, чем Австралия», — отметил он.

«Я считаю, что со временем Китай возобновит отношения с Австралией … на австралийских условиях … потому что в его же собственных интересах иметь хорошие отношения с Австралией», — добавил советник президента Байдена.