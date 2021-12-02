Омск, 2 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. По состоянию на 2 декабря в Омской области выявлено 115 727 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 578 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM В маске

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По данным федерального оперштаба, за сутки в Омской области выздоровели 804 человека, за всё время — 91 681.

Напомним, 1 декабря в регионе был подтверждён 581 случай заражения коронавирусом, выздоровели 779 человек.