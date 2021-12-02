Канберра, 2 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Бывший депутат от лейбористской партии Адам Сомюрек подверг жесткой критике стиль руководства премьер-министра австралийской Виктории (юго-восток страны) Дэниела Эндрюса, заявив, что тот управляет штатом, как своей вотчиной. В эксклюзивном интервью радиостанции 3AW от 2 декабря Сомюрек отметил, что у премьер-министра штата отсутствует «система сдержек и противовесов».

Цитата из к/ф «Диктатор». реж. Ларри Чарльз. США. 2012 Диктатор

»Когда вы узурпируете … процессы принятия решений … при парламентской системе, вам нужна неограниченная власть, и это, по сути, очень опасная ситуация», — заявил бывший парламентарий.

«Все решения принимаются путем ведения закулисной политики через неформальные процессы, и именно так его воспитывали», — добавил Сомюрек.

Как пишут журналисты, сам Эндрюс, когда его спросили об обвинениях в «диктаторском» стиле руководства, отказался вступать в заочную полемику с Сомюреком.