Москва, 2 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) представил альбом под названием «Красота и уродство». Пользователи Сети активно обсуждают это событие 2 декабря.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

Слушатели альбома в основном положительно оценили альбом Фёдорова. Ключевой темой для обсуждения в Сети стала строчка рэпера из трека «Гент»: «Нет милфы (обозначение для привлекательной зрелой женщины — ИА REGNUM) сексапильней, чем Екатерина Шульман». Пользователи Twitter неоднозначно отреагировали на эти слова — одни не согласились с рэпером, другие наоборот поддержали артиста.

https://twitter.com/the_russian_max/status/1466266235117703168

«Ладно, от фразы «Нет милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман» хочется блевать, но, в целом, ок», — поделилась своим мнением Алиса.

«Идите вы знаете куда?! Душнилы! Панч про Шульман крутой», — пишет Андрей Бессмертный

«Мирон сказал про Екатерину Михайловну то, что мы все думали, но боялись сказать», — считает Pup Zemli.

«Лучше бы я не знал, как связана Екатерина Шульман и Оксимирон», — прокомментировал пользователь с ником «Отвратительные твиты Димы».

ИА REGNUM напоминает, что Екатерина Шульман — российский политолог и публицист. C 2018 по 2019 год она входила в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.