Канберра, 2 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» проник в Сидней раньше, чем предполагалось ранее. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявили 3 декабря в министерстве здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс подтвердило новую инфекцию, согласно которой ребенок и двое родителей, зараженных «Омикроном», прибыли рейсом QR908 из Дохи в Сидней 23 ноября. Ранее считалось, что «Омикрон» проник в Сидней только 25 ноября.

Власти обеспокоены тем, что семья заразилась вирусом во время полета, поскольку родители и ребенок не были ранее в южной части Африки.

В настоящее время органы здравоохранения призывают всех, кто 23 ноября летел рейсом QR908 из Дохи в Сидней, пройти тестирование и изолироваться в ожидании дальнейших рекомендаций.