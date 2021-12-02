Сана, , 12:24 — REGNUM Самолеты ВВС Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по столице Йемена. Об этом 2 декабря сообщает йеменский проправительственный телеканал Belqes-TV со ссылкой на источник в штабе коалиции.

ВВС Саудовской Аравии Gordon Zammit

По данным источника, под удар попали военные объекты повстанцев в городах Саада и Сана. В столице Йемена силы коалиции поразили два строящихся здания, которые использовались как склады для военного имущества, отметил он.

Согласно заявлению коалиции, в результате бомбардировки также были разрушены цеха по сборке баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.