Бухарест, 2 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В бухарестский Национальный институт военно-медицинских исследований в экстренном порядке доставлены 144 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства компании Johnson&Johnson. Об этом 2 декабря сообщило Телевидение Румынии.

Mil.ru Вакцинация

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По некоторым данным, препарат будет использован для бесплатной вакцинации работников транспортной структуры и социальной сферы, а также некоторых студентов высших учебных заведений румынской столицы.

При этом об открытии дополнительных центров для проведения соответствующих медицинских мероприятий в Бухаресте и его окрестностях не сообщается. Ранее руководство Европейского союза одобрило план поставки в Румынию крупной партии современных лекарств от коронавируса.

Согласно официальной информации, по состоянию на 2 декабря количество жителей Румынии, заразившихся COVID-19, составило 1,78 млн. человек. Из низ скончались 56 618 граждан.