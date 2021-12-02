Гатчина, Ленинградская область, , 12:31 — REGNUM В Ленинградской области задержали водителя такси, который во время ссоры с другим автомобилистом за парковочное место у вокзала в Гатчине выстрелил из сигнального пистолета. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Таксист выстрелил в водителя с которым не поделил парковочное место Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Конфликт произошел утром 1 декабря в городе Гатчина около Варшавского вокзала. Как рассказал полицейским 33-летний пострадавший, у него возникла ссора с таксистом, с которым он не смог поделить парковочное место у вокзала.

«Таксист выстрелил в заявителя из пускового устройства «Сигнал охотника», попав в плечо. Кроме того элемент выстрела попал в салон автомобиля потерпевшего, в результате чего загорелся коврик», — добавили в полиции.

Спустя час в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали стрелка у дома 13 по улице Карла Маркса. Им оказался 47-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Пусковое устройство изъято.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в ведомстве.

Отметим, это не первый подобный конфликт, который произошел из-за парковочного места. В ноябре у новостроек в Буграх один из жителей выстрелил в глаз своему оппоненту, с которым не поделил парковку у дома.

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