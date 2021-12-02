Мадрид, , 12:21 — REGNUM Министр труда и социальной экономики Испании Йоланда Диас отметила «невероятные» показатели безработицы, зарегистрированные в ноябре в стране, когда число безработных сократилось на 74 381 человека, что стало самым большим снижением в испанской истории для этого месяца. Соответствующее заявление министр сделала в ходе интервью на радиостанции Radiocable.

Йоланда Диас Lamoncloa.gob.es

По её словам, эти цифры появились «после самого большого экономического кризиса, который когда-либо переживала страна».

При этом Диас напомнила, что в Испании зарегистрировано более трёх миллионов безработных, поэтому «мы продолжаем работать каждый день, чтобы исправить ситуацию, которая делает нас неравными».