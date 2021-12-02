Москва, , 12:20 — REGNUM Сама постановка вопроса о том, сколько средств необходимо для счастья содержит скрытое издевательство, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

"Сам такой вопрос содержит скрытое издевательство. Не о счастье в этом случае мечтают граждане России, а о средствах к существованию», — отметил Журавлёв в Facebook.

Но в итоге выходит, что абсолютное большинство граждан глубоко несчастны, поскольку их реальные доходы совершено не соответствуют ожиданиям, отметил парламентарий.

«Нужно ввести социальный стандарт достойной жизни (безусловный базовый доход), который бы коренным образом улучшил финансовое положение наших людей. Деньги — народу!» — подчеркнул депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем гражданам РФ для счастья нужно зарабатывать 178 тыс. рублей в месяц, выяснили эксперты сервиса SuperJob. Показатель 2021 года стал самым высоким с 2017 года — тогда в результате опроса выяснилось, что для счастья в среднем россиянам необходимо получать 184 тыс. рублей в месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители России назвали необходимый для счастья доход