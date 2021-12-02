Красногорск, , 12:24 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 2 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1475 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 533 случая меньше аналогичного показателя 1 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2008 человек, а днем ранее — у 2215 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 2 декабря в России было выявлено 33 389 новых случаев заражения коронавирусом.

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