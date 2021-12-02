Бишкек, , 12:20 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об оптимизации расходов бюджета, предусматривающий снижение размеров должностных окладов депутатов республиканского парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 2 декабря.

В киргизском парламенте Kenesh.kg

Теперь оклад спикера составит 30 тысяч сомов (26,2 тысячи рублей), его заместителей — 27 тысяч сомов (23,5 тысячи рублей), лидеров фракций и председателей комитетов — 26 тысяч сомов (22,7 тысячи рублей), а всех остальных депутатов — 25 тысяч сомов (21,8 тысячи рублей).

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Также парламентариям больше не будет выплачиваться компенсации на жилье, а имеющиеся служебные квартиры будут распределятся среди тех из них, кто не имеет собственного жилья.

Кроме того, народным избранникам больше не полагаются служебные автомобили.

«Указ президента «О мерах по оптимизации расходов республиканской казны положит начало новой бюджетной политике — разумной экономии расходов бюджетных средств», — подчеркивают в администрации главы государства.

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